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’da 1. Anavarza Sempozyumu düzenlendi

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Adana’da 1. Anavarza Sempozyumu düzenlendi
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Fen edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi F. Fatih Gülşen ve Alpaslan Türkeş Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Rozelin Aydın'ın düzenleme kurulu başkanlığında 1. Anavarza (ANAZARBOS) Sempozyumu düzenlendi. Çukurova Kalkınma Ajansı Kongre Salonu'nda gerçekleşen sempozyum ilgi gördü. Doç. Dr. Fikret Fatih Gülşen, "13 farklı kurumdan 26 bilim insanı Anavarza ile ilgili yıllara dayalı çalışmalarını toplam 5 oturumda 20 farklı bildiri ile sunacaklar. 1.Anavarza sempozyumu bir antik kent için yapılan tematik sempozyumlardan birisidir. Bir kentin her yönüyle çalışılmasını gerektiren büyük emek, gayret ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkartılan böylesine özel bir sempozyumu kazıların başlangıcının henüz ilk yıllarında gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.
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Adana’da 1. Anavarza Sempozyumu düzenlendi
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