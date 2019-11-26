Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi başarıyla gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi işbirliği çerçevesinde Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) tarafından düzenlenen "Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi" başarıyla tamamlandı. İrfan Günsel Kongre Merkezi 2 numaralı salonda 4 gün süren eğitim kapsamında, ABD'den Thomas Robertson, Çin'den Guosheng Qu, İtalya'dan Sandro Bologna, Norveç'ten K. Harald Drager ve Hırvatistan'dan Snjezana Knezic tarafından atölye çalışmaları yapıldı. Kurumlarından yaklaşık 200 kişinin katıldığı eğitim programında; Riskler ve Risk Maliyeti, Dünya Bankasının Sivil Savunma Ajansları Araştırmasının Dünya Çapındaki Bulguları, Modern ve Bütünleşik Afet Yönetimi, Afete Dirençlilik ve Risk Yönetimi, Afete Dirençlilik ve Afet Psikolojisinde İnsan Faktörleri, Kritik Altyapı Tedbirleri ve Güvenlik Açıkları, Kritik Altyapıların ve Toplum Dirençliliğinin Değerlendirilmesi, USAR/CERT Kapasite Geliştirme, Acil Durum Hazırlık, Müdahale Yerinde Afet SAR Koordinasyon Yönetimi ve TIEMS TQC Ulsulararası Sertifika Programı ve Uygulaması gibi konuları ile ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirildi.