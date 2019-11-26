Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi büyük ilgi gördü

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Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi "Uyum" ana konusuyla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ÇÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, ÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay, düzenleme kurulu başkanlarından Prof. Dr. Yaşare Arnas Aktaş, Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Düzenleme Kurulu Başkanlarından Prof. Dr. Yaşare Arnas Aktaş 10 aydır bu programa hazırlandıklarını ifade ederek kongrenin düzenlenmesinde katkıları olan isimleri tek tek sahneye çağırarak teşekkür etti. 20 drama atölyesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aktaş, bu atölyelerde 260 katılımcının kayıt yaptırdığını, 13 salonda 70 bildiri sunumu yanı sıra 3 çağrılı konuşma, 2 panel oturumu ve 1 resim sergisi gerçekleştirildiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, bir taraftan eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan da bu tür toplantılarla bilgileri güncellemeye ve bu yolla hizmet kalitelerini artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, 53 bin öğrencisi bulunan Çukurova Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Çukurova Üniversitesinin 1973 yılında kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kibar halen 18 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında toplam 86 lisans programı, 11 meslek yüksekokulunda ise 85 ön lisans programı bulunduğunu ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara mini bir müzik dinletisi sunulmasının ardından kongre sunumları gerçekleştirildi.