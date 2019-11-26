Evinde yetiştirdiği mantarı hibe sayesinde tesise taşıdı

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bütçesine katkı sağlamak için evinin bir odasında mantar yetiştiriciliğine başlayan Gülsüm Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibeyle, 100 metrekarelik mantar üretim tesisi kurdu. Pozantı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gülsüm Eroğlu, zamanın büyük bölümünü, ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyor. Eroğlu, beş yıl önce aile bütçesine katkı sağlamak için katıldığı kursta mantar yetiştiriciliğiyle tanıştığını söyledi. Evinin bir odasında yetiştirmeye başladığı mantarlara çok talep geldiğini aktaran Eroğlu, bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği aldığını kaydetti. Hibeyle öncelikle ilçede bir tarla satın aldığını söyleyen Eroğlu, burada 100 metrekarelik tesis kurarak istiridye mantarı yetiştirmeye devam ettiğini kaydetti. Eroğlu, evinin bir odasında yaptığı yetiştiricilikten 100 kilogram, yeni tesisinden ise 2 ton ürün hasat eder hale geldiğini belirtti.