Final, Öğretmenler Günü’nü kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Final Eğitim Kurumları'nın Adana'da bulunan şubeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Sheraton Otel'de düzenlediği akşam yemeği ile kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle; yönetici, öğretmen ve tüm çalışanları ile toplamda 10 şubeden 550 kişinin katılımıyla düzenlenen akşam yemeği renkli görüntülere sahne oldu. Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, "Öncelikle başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin emanet edildiği nesilleri yetiştiren siz değerli mesai arkadaşlarımın, öğretmenlerimin Öğretmenler Gününü kutluyor; hepinize sağlık ve güzellik dolu nice yarınlar diliyorum" dedi. "Final Ailesi'nin Adana'daki 28. yılında tüm kurumlar ile birlikte öğretmenler gününü kutlama fikri doğdu; bu birliktelik, bu kalabalık hakikaten de çok güzel bir manzara yarattı" diye konuşan Ertem sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eserine İmza atmayan tek sanatkar öğretmendir" sözü ile devam etti. Açık büfe hazırlanan leziz yemeklerin ardından, öğretmenler oluşan koronun seslendirdiği şarkılar ile keyifli anlar yaşandı.