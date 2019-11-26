Kadına şiddete dikkat çektiler

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"Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin Kampanyası" kapsamında "Gaziantep'i Turuncuya Boyama" töreni düzenlendi. BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova, Gaziantep Sanat Merkezi'nin avlusundaki programda yaptığı konuşmada, 16 gün sürecek aktiviteler kapsamında kadına karşı şiddetin önlenmesine dikkati çekmek istediklerini söyledi. BM ve birçok kuruluşun başlattığı 16 günlük kampanyanın 10 Aralık'ta biteceğini ifade eden Varbanova, "Bu kampanyaların 10 Aralık'ta bitmesi tesadüf değil çünkü o gün Uluslararası İnsan Hakları günü. Kadının saygınlığı ve hakları korkunç bir şekilde suistimal ediliyor ancak bu durum maalesef pek çok ülkede ve toplumda sürmektedir." diye konuştu. BM Kadın Birimi olarak bazı şehirlerde ortak etkinlikler yaptıklarını anlatan Varbanova, "Çünkü bu konu pek çok kadının, kız çocuğunun kamusal alanlarda güvenli vakit geçirebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Bizler bu kamusal alanlarda huzur ve güvenli yaşamanın sadece kadınlar için değil, herkes için mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Fatma Şahin'e teşekkür ederiz" dedi.BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 16 gün boyunca New York ve Mısır'da da belli mekanların turuncuyla donatılacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kadınsız demokrasi ve kalkınma olamayacığını belirterek, iktidara geldikleri günden beri kadınların kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kadını merkeze alan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahin, "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla okullaşmayla ilgili büyük bir devlet duruşu sergilendiğine dikkati çekti. Kadınları istihdamın parçası yapmak için adımlar attıklarını anlatan Şahin, "Doğum izninden süt iznine, esnek çalışmaya kadar düzenlemeler yaptık. Çocuk ve kariyerin aynı anda yapılabilmesi için çalıştık. Bu ikisinin bir arada yürütülebileceğini, kadın güçlendikçe ailenin daha da güçlü olacağını göstermek istedik" dedi.