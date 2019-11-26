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Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Tavşantepe Mahallesi Sehlikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümit Ö. idaresindeki 01 Y 9922 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veli Ç'nin kullandığı 01 RE 760 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yolun kenarında bulunan ağaca çarpıp beton bariyere çıkarak durabildi. Kaza sonrası Ümit Ö.'nın otomobilinde yolculuk eden ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için tedbir aldı.
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Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
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