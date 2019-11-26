Kahramanmaraş’ta en ‘çekici’ düğün

BUGÜN NELER OLDU

vinç operatörü damat ile engelli gelin düğün salonuna çekici üzerindeki gelin arabasıyla geldi. Fatih Bugarakan (30), hayatını 4 ay önce görücü usulüyle tanıştığı Şeyma Cingöz (23) ile birleştirdi. 2011 yılından bu yana araç çekicisi ve vinç operatörlüğü yapan damat Bugarakan, "en büyük hayalim" dediği düğünündeki sürprizi geline yaptı. Bugarakan, gelin arabası olarak süslediği otomobili önce çekiciye yükledi. Daha sonra, gelin arabası çekici üzerinde düğün töreninin yapılacağı salonun önüne kadar geldi. Çekici üzerinden indirilen gelin arabası, park ettikten sonra gelin ve damat otomobilden inerek salona girdi. Düğünün hayal ettiğinden daha güzel olduğunu söyleyen yürüme engelli gelin Cingöz, "Bugünü ben çok istiyordum" dedi.