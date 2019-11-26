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Kendine geldi

TFF 1. Lig'in 12. haftasında 3. galibiyetini alan Demirspor moral buldu. Osmanlıspor'u devirerek ligde ilk deplasman galibiyetini alan Güney ekibinin hocası Uğur Tütüneker, "Üzerimizdeki stresi attık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Kendine geldi
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, 6 hafta sonra gelen galibiyetle kendine geldi. Bu sezon deplasmanda da ilk üç puanını alan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Uğur Tütüneker, "Aldığımız üç puan için mutluyuz. Zor bir karşılaşma oynadık. Ancak başkentten istediğimiz sonucu aldık" ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM'
Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Bundan sonra çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

ŞİMDİ SIRADA GİRESUN VAR
OSMANLI maçı sonrasında kentte dönen Adana Demirspor, bir günlük iznin ardından yine deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Teknik adam Tütüneker, "15 puana ulaştık. Üzerimizdeki stresi attık. Yolumuza devam etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarışı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
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