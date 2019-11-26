BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, 6 hafta sonra gelen galibiyetle kendine geldi. Bu sezon deplasmanda da ilk üç puanını alan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Uğur Tütüneker,ifadelerini kullandı.Tütüneker,diye konuştu.maçı sonrasında kentte dönen Adana Demirspor, bir günlük iznin ardından yine deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Teknik adam Tütüneker,şeklinde konuştu.