Melih ABİ: Karaisalı’nın mahalleleri susuz kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Karaisalı'nın bir çok mahallesinde susuzluk yaşanıyor.Mikdat Şirinkaya aradı.Emelcik, Akçalı, Yazıbaşı, Topaktaş, Kırıklı, Dörtler, Kaşoba, Memişli Mahalleleri susuzluktan kırılıyor.5-6 aydır bu böyle.Bir geliyor, bir gidiyor su.Bir çok kez başvuru da bulunmuş köylüler."Gelip bakıyorlar, yapacağız, düzelteceğiz" diyor sonra gidiyorlar.Bizi oyalıyorlar" diyor vatandaş.Yapın burayı kardeşim.İnsanları susuz bırakmayın.İleride bunun hesabını sorarlar sizden.Belli ki bir yerde arıza var.Giderin arızayı insanlar suya kavuşsun.Oyalayıp durmayın.Toros mevkiindeki Sunay Atilla üst geçidinin altında kuşlar yuva yapmış.Burası yıllardır böyle ve kuş pisliği insanların başına düşüyor.Kuşların pisliğini önlemek için buraya bir dönem file gerilmişti.Ancak, eskiyen filelerin değiştirilmesi gerek.Kuş pislikleri koku yapıyor.Hem de çirkin bir görüntü oluşturuyor.Burcu İkiz, "Yırtılan bölümlerden kuş pislikleri yoldan geçenlerin üzerine dökülüyor.Lütfen burada gerekli temizlik yapılsın, fileler yenilensin" diyor.File bir önlem olabilir.Ama belirli bir süre sonra çürüyor.Değiştirin insanlar rahat yürüsün kardeşim.