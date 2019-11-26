Mersin’de turuncu balonlarla yürüyüş

BUGÜN NELER OLDU

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi. Turuncu atkı ve balonlarla tepkilerini dile getiren kadınlara, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'da destek verdi. Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar, buradan sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte kadınlara AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya'da eşlik etti. Turuncu atkı, balon ile ellerindeki dövizler ve sloganlarla şiddete tepkilerini dile getiren kadınlar, artık kadına karşı şiddetin son bulmasını istediler. Yürüyüşün sonunda konuşan Müdür Veysel Topkaya, bugünün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu söyledi. Kadına şiddete 'hayır' demek için bir araya geldiklerini kaydeden Topkaya, "Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bakanlık olarak yılın bir günü değil her zaman okullarımızda, kışlalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda, personel, mahalle muhtarları ve vatandaşlarımıza ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle ilgili konferanslar düzenlemekteyiz" dedi.