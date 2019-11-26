Narkotik şubeden öğretmenlere seminer

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Berat Günçiçek tarafından, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bulunan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi'nde öğretmenlere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Madde bağımlılığı kullanımı ve etkileri, Narkotik Maddelerin sınıflandırılması, çeşitleri ve Narkotik suçlarla ilgili yasal durum hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda öğretmenlerinde soruları yanıtlandı. Toplantıda, Belçika kurdu cinsi narkotik köpeğinin Konferans Salonu içerisine saklanan narkotik maddeyi saniyeler içerisinde bulması ile madde tacirlerine göz açtırmayacağını bir kez daha kanıtlayan Kanas adlı narkotik köpeği, beğeni topladı. Göreve geldiği 2012 yılından bu yana Mersin'de çok etkili narkotik suçla mücadele sergileyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Berat Günçiçek'e teşekkürlerini sunan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli "Çok verimli bir buluşma oldu" dedi.