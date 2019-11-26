Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Operasyonda 3 kişi yakalandı

Operasyonda 3 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Operasyonda 3 kişi yakalandı
GAZİANTEP'TE uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesi kırsal Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Çevik" ile bomba köpeği "Azot"un katıldığı aramada, 4 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu, biri otomatik 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 bıçak ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Operasyonda 3 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN