Otizmli öğrenciyi kabul eden öğretmene sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

11 yaşındaki otizmli Yağmur Emek'i sınıfına alarak diğer öğrencilerle kaynaşmasını sağlayan ve onu çocuğu gibi seven sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı'ya sürpriz bir Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı. Otizmli Yağmur'un anne ve babasıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikte 8 yıllık sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı, Şakirpaşa Milli Mensucat İlkokulu bahçesinde çiçeklerle karşılandı. Daha sonra Ümmübahar Arı, okulun çok amaçlı salonunda kendisi için hazırlanmış pastayı kesti, ardından öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinledi. Otizmli Yağmur da öğretmeni için şarkılar söyledi, onun elinden pasta yedi. Hazırlanan kutlama programının kendisi için çok büyük sürpriz olduğunu ifade eden Ümmübahar Arı, hayatı boyunca unutamayacağı bir Öğretmenler Günü yaşadığını söyledi.