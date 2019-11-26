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Şahinbey ampute liderliğini sürdürüyor

temsilcisi, evinde İzmir’in belediye ekibini yenerken çıktığı 4 maçta kalesinde sadece 2 gol yemesiyle dikkat çekti

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Şahinbey ampute liderliğini sürdürüyor
GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti. İçerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye, İzmir'i Feyyaz Gözüaçık, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu, takımın ligde iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Takımımız 4 maçta 4 galibiyet alarak şuanda ligde liderliğini sürdürüyor. Takımımız 4 karşılaşmada 26 gol atarak sadece 2 gol yedi. İnşallah sezon sonuna kadar ligi namağlup götürüp yeniden şampiyon olmak. Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapıp o kupayı da Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
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Şahinbey ampute liderliğini sürdürüyor
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