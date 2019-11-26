Şahinbey ampute liderliğini sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TEkendi evinde ağırladığı'ni 3-1 mağlup etti.İçerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerleşampiyonluğun enbüyük adayı olduğunu bir kezdaha gösteren Şahinbey'ün golleriyle3-1 mağlup ederekgalibiyet serisine devametti. Onursal Başkan, takımın ligdeiyi bir çıkış yakaladığını belirterek,diye konuştu.