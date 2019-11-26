Şahinbey ampute liderliğini sürdürüyor

GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
kendi evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ni 3-1 mağlup etti.
İçerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle
şampiyonluğun en
büyük adayı olduğunu bir kez
daha gösteren Şahinbey Belediye, İzmir'i Feyyaz Gözüaçık, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk
'ün golleriyle
3-1 mağlup ederek
galibiyet serisine devam
etti. Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu
, takımın ligde
iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Takımımız 4 maçta 4 galibiyet alarak şuanda ligde liderliğini sürdürüyor. Takımımız 4 karşılaşmada 26 gol atarak sadece 2 gol yedi. İnşallah sezon sonuna kadar ligi namağlup götürüp yeniden şampiyon olmak. Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapıp o kupayı da Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize kazandırmak istiyoruz"
diye konuştu.