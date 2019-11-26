Toysal: Liderliğin keyfini çıkarmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, maçta üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Toysal, genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydetti. Ligde topa sahip olma ve pas yüzdesi en yüksek olan takıma karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Toysal, "Belki taraftar maçın sonucunun haricinde oyunsal anlamda keyif almamış olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum ama ortada bir gerçek var. Hatayspor şu an puan farkıyla lider, bunun keyfini çıkaracağız. Oyuncularımız da bunun bilincinde, hepsi profesyonel, karakterli oyuncular. Bundan sonraki süreç bu tarz maçlarda tepkiler olacaktır, gayet normal. Lider olduğumuz için ekstra mutluluğumuz devam edecek. Seviyemizi korumak için çalışaacağız" diye konuştu.