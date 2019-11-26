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Trafik magandası yolunda araç kullandı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Trafik magandası tramvay yolunda araç kullandı
GAZİANTEP'TE aracıyla tramvay yoluna giren sürücü hem ceza yedi hem de hakkında başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde hafif raylı sistem yoluna girerek bir süre rayların üzerinde araç kullanan sürücü, başka sürücülerce çekilen görüntüsü bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılınca olaya Valilik el koydu. Plakası tespit edilen sürücü hakkında para cezası uygulandı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşların yaptığı paylaşıma yanıt veren Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bu 'adam' tespit edilerek, para cezası kesilmiş, idari işlem yapılmış ve kişilerin hayatını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" şeklinde konuştu.
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Trafik magandası tramvay yolunda araç kullandı
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