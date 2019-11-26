Vali Demirtaş: Günümüzün kanayan yarası çözümlenmeli

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Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Esas 01Burda AVM'de düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin önemi belirtiliyor ve bu konuda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında etkinliğin içeriği hakkında KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer'den bilgiler alan Vali Demirtaş, "Şiddet, maalesef günümüzün kanayan yarası. Toplumumuzun 'kadına şiddet' konusundaki farkındalığını arttırmak son derece önemli. Sadece bizim ülkemiz değil tüm dünyada var olan 'şiddete eğilim' konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenledikleri etkinlik ve gerçekleştirdikleri dernek faaliyetleri için KADEM teşekkür ediyorum" dedi.