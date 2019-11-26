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Vicdansız anne tutuklandı

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Vicdansız anne tutuklandı
MERSİN'DE 4 gün önce yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenerek gözaltına alınan kadın tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 22 Kasım Cuma günü merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5326. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Konteynerde arama yapan ekipler, yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yeni doğduğu belirlenen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
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Vicdansız anne tutuklandı
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