Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ADAPADER, turizm duayenlerini onurlandırdı

ADAPADER, turizm duayenlerini onurlandırdı

Giriş Tarihi: 27.11.2019
ADAPADER, turizm duayenlerini onurlandırdı
ADANA'NIN zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde başarıyla tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), turizmin duayenlerini onurlandırdı. ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, Çukurova'nın başkentinde turizme yön veren tesislerin yöneticilerini ve mutfak şeflerini dayanışma yemeğinde buluşturup, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Büyük Sürmeli Otel'de düzenlenen gecede, mesleğe 30-40 yıl önce bu otelde başlayıp, çalışma hayatlarında kariyer ve işletme sahibi olan turizmciler ile efsane ustalar buluşup, hasret gidererek, iz bırakan anılarını tazeledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ADAPADER, turizm duayenlerini onurlandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN