ADAPADER, turizm duayenlerini onurlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde başarıyla tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), turizmin duayenlerini onurlandırdı. ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, Çukurova'nın başkentinde turizme yön veren tesislerin yöneticilerini ve mutfak şeflerini dayanışma yemeğinde buluşturup, teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Büyük Sürmeli Otel'de düzenlenen gecede, mesleğe 30-40 yıl önce bu otelde başlayıp, çalışma hayatlarında kariyer ve işletme sahibi olan turizmciler ile efsane ustalar buluşup, hasret gidererek, iz bırakan anılarını tazeledi.