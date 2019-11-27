ALG’li sultanlar 5’te 5 yaptı

BUGÜN NELER OLDU

ALG Spor Kadın Futbol Takımı ligin 5. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak ligde birinci oldu. Üst üstte aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren takım, oynadığı futbol İle de göz doldurdu. Beşiktaş'ı 2-0 lık bir skor ile deviren ALG Spor aldığı galibiyetlerle ligin namağlup takımı unvanını da almayı hak kazandı. Karşılaşma Fulya Hakkı Yeten Spor Tesislerinde oynandı. Maç boyunca ALG Spor üstünlüğünü korudu ve çok sayıda gol kaçırdı. Farklı bitecek bir karşılaşma olması beklenirken 2-0 lık bir sonuç İle maç sona erdi.