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Aranan hükümlülere şafak operasyonu

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Aranan hükümlülere şafak operasyonu
ADANA'DA, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu satışı ve yaralama gibi suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 50 hükümlünün adresine şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.
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Aranan hükümlülere şafak operasyonu
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