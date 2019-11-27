Başkanın bize sahip çıkmasını beklerdim

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Hatice Batırır (43), kendisine "Sen şehitliği kullanarak sabit hatta çalışıyorsun. Şehitlik üstünden pirim yapıyorsun" diyerek hakaretlerde bulunan meslektaşı Tülay Y.A.'ya belediye tarafından sadece uyarı cezası verilmesi şehit eşini isyan ettirdi. Hatice Batırır, "Başkan Zeydan Karalar'dan iki kez randevu talebinde bulundum ama görüşemedim. Şehit eşime hakaret ediliyor, ama ben başkana ulaşamıyorum. Belediye uyarı cezası ile adeta ödüllendiriyor. Şehitlerimize böyle mi sahip çıkacağız" dedi.1996 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Bilal Batırır'ın (26) eşi iki çocuk annesi Hatice Bakırır, şehit yakınlarına verilen haklardan yararlanarak 10 yıl önce belediyeden otobüs şoförü olarak işe başladı. İddiaya göre bir ay önce işyerinde çalışma listesine baktığı sırada meslektaşı olan Tülay Y.A. tarafından "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Sen şehitlik üstünden pirim yapıyorsun? Bizi hakkımızı yiyorsun. Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diyerek şehit eşi Hatice Batırır ile tartıştı.Hatice Batırır, şehit eşi ve şehitlere hakaret ettiğini ileri sürdüğü Tülay Y.A. hakkında şikayet dilekçesini Ulaşım Daire Başkanlığı'na gönderdi. Geçtiğimiz hafta Tülay Y.A.'nın belediye tarafından uyarı cezası aldığını öğrendiği an psikolojisinin bozulduğunu ve uyuyamadığını söyleyen şehit eşi, "Bana 'Senin eşin benim için mi şehit oldu? Şimdi herkes şehit' diyerek 200 kişinin önünde bana hakaret etti. Şehitlere hakaretin bedeli uyarı cezası mı olmalıydı? Benim yürek acımla dalga geçtiler" diye konuştu. Belediyenin şehit eşine yapılan hakarette sessiz kaldığını ifade eden Batırır, "Ben ve diğer şehit yakınları kimsenin hakkını yemiyoruz. Şehit eşime ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Çalıştığım kurum uyarı cezasıyla şehitlere yapılan hakareti basitleştirdi. Ona bence ceza değil ödül verilmiş oldu. Bugün o yapar başka gün diğeri yapar ve şehitlerimizin manevi değerleri ayaklar altında kalır. Bu olay sadece benim eşime değil tüm şehitlere yapılmış bir hakarettir. Bizimi ciğer acımız onlar için bu kadar basit mi?" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir şehit cenazesinde, "Şehit yakınlarımıza ne yapsak azdır" konuşmasını hatırlatan Hatice Batırır, "Bir aydır iki defa randevu aldım ama maalesef başkan Zeydan Karalar'a ulaşamadım. Keşke benim sıkıntılarımı dinleseydi. Başkan şehit aileleri ile ilgilensin. 2 dakikada olsa bizi arayıp sıkıntılarımızın olup olmadığını sorsun. Kendimizi ona anlatalım. Yalnız biz kendisine ulaşamıyoruz" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve bu konuda da büyük destek beklediğini dile getiren şehit eşi, "Biz bu vatan için bedel ödedik. Şehitlerimiz bu vatan için canlarından, ailelerinden vazgeçiyorlar. Ama birileri çıkıyor 'Benim için mi şehit oldu' diyor. Bu kişi halen gözümüzün içine baka baka görevinin başında. Kendini vatana adamış başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklerini bekliyorum" diye konuştu.