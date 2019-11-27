Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği yoğun ilgi gördü. Atatürk Anıt Alanında gerçekleşen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Programda yüz boyamadan, matrak oyununa, yavaş bisiklet sürmeden, ip atlamaya kadar birçok etkinlik yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi Amaçlarının çocukların mutlu olacağı programlar düzenlemek olduğunu belirten Başkan Tosyalı, "İlçemizde çocuklarımızın mutlu olması hedefiyle durmadan çalışıyoruz. Programımıza olan ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Etkinlikler ile çocuklarımızın mutluluğuna şahit olduk" diye konuştu. Kaymakam İskender Yönden, Milletvekili Abdulkadir Özel de çocuklarla keyifli vakit geçirdi.