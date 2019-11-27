Diş hekimi adayları önlük giydi

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Atatürk Konferans Salonunda Önlük Giydirme töreni düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizami Duran yaptı. Prof. Dr. Nizami Duran, yapmış olduğu konuşmada: "Fakültemizi seçerek yükseköğretim hayatlarının ilk günlerini yaşayan sevgili öğrencilerimiz, zorlu fakat bir o kadar keyifli geçeceğine inandığım eğitim öğretim sürecine başlamış bulunmaktasınız. Bu sürecin sonunda donanımlı bir hekim olabilmeniz için özveriyle çalışmak hepimizin ortak görevi olacaktır. Bu süreçte sizlere de büyük görevler düşmektedir. Sadece alanınızda uzman bireyler olarak değil aynı zamanda iyi birer insan olarak da ayrılmanız tek gayemizdir." "Usta-çırak ilişkisinin olduğu bu meslekte her hocanızdan bilgi edinmeyi ve yararlanmayı unutmayınız." diyen Duran şöyle devam etti, "Sevgili velilerimiz, hekimliğin simgesi haline gelmiş beyaz önlüklerini giyecek olan öğrencilerimiz bugün hekimler ordusunun birer ferdi olma yolunda ilk adımı atıyorlar. Bu güzel günde hepinize böyle başarılı bireyler yetiştirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim''