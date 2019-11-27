Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep’te amatör spora destek geldi

’te amatör spora destek geldi

Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) bağlı 75 amatör kulübe, malzeme yardımı yaparak önemli bir destek sağladı

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Gaziantep’te amatör spora destek geldi
Gençleri, daha fazla sporla buluşturmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda spora verdiği desteklerle dikkat çekti. Amatör ruhla spor yapan gençlerin malzeme ihtiyacını karşılayan büyükşehir, spor dünyasının takdirini kazanmasını bildi. Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sporuyla, gençleriyle ve insanıyla yükselen Gaziantep' hedefine hızla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden yapılandırdık. Yüzde 30 küçüldük, ama Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nı kurduk. Çünkü kendi içimizde kurumsal kapasitemizi güçlendiremezsek belirlediğimiz hedeflere ulaşamayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te amatör spora destek geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN