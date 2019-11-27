Gaziantep’te amatör spora destek geldi

G
ençleri, daha fazla sporla buluşturmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda spora verdiği desteklerle dikkat çekti. Amatör ruhla spor yapan gençlerin malzeme ihtiyacını karşılayan büyükşehir, spor dünyasının takdirini kazanmasını bildi.
Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sporuyla, gençleriyle ve insanıyla yükselen Gaziantep' hedefine hızla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden yapılandırdık. Yüzde 30 küçüldük, ama Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nı kurduk. Çünkü kendi içimizde kurumsal kapasitemizi güçlendiremezsek belirlediğimiz hedeflere ulaşamayız"
dedi.