Kahramanmaraş’ta 2 hektarlık alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ'TA
çıkan orman yangınında 2 hektar
alan zarar gördü. Merkez
Onikişubat ilçesinde ormanlık
alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yörükselim
Mahallesi'ndeki Arslanbey
Mesire Alanı'nda henüz belirlenemeyen
nedenle çıkan
yangına Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürlüğü ve
Büyükşehir Belediyesi itfaiye
ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesinin
ardından söndürülen yangında
2 hektarlık alan zarar gördü.
Orman Bölge Müdürlüğü
Orman Yangınlarıyla
Mücadele Şube Müdürü
Muzaffer Ketmen, gazetecilere
yaptığı açıklamada, uyuşturucu
madde kullanan kişilerin
çıkarttığını düşündükleri yangının
kısa sürede kontrol altına
alınarak, söndürüldüğünü
belirtti. Ormanlık alanın
4 farklı noktasından yangın
çıkartıldığını ifade eden
Ketmen, ormana zarar veren
kişilerin yakalanması için
güvenlik güçlerinin çalışma
başlattığını bildirdi.