Kertenkeleye çene ameliyatı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Hayvanat Bahçesi'nde barınan ve çenesinde tümör olduğu belirlenen iguana, ameliyat edildi.Tropik iklimde yaşayan bir kertenkele türü olan iguana, bir süre yoğun bakımda tedavi edilecek. Hayvanat bahçesinde yaşayan 9 aylık iguananın rutin sağlık kontrolünde çenesinde tümör tespit edildi. Barınağından alınarak Hayvan Hastanesi'ne getirilen iguana, hastanenin deneyimli ekibi tarafından ameliyat edilerek, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hayvanat bahçesi sakini, sağlığına kavuşmasıyla barınağına bırakılacak. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, ameliyat edilen iguananın sağlık durumunun iyiye gittiği söyledi. Özsöyler, " İguananın alt çenesinde bir soğuk apse oluşmuştu, burayı açtık, içini temizledikten sonra bölgeyi diktik. İguanayı ameliyatın ardından yoğun bakıma aldık. Şuanda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Günden güne iyiye gidiyor. Bir hafta sonra barınağa bırakacağız" dedi.