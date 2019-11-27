Melih ABİ: Mahalle ve sokak aralarına park eden otobüsler yolu kapatıyor

Yeşilyurt mahallesi 70082 / 70016 / 70018 / 70020 sokaklarda, Abdi İpekçi caddesinde özel halk otobüs şoförleri güzergahlarının dışına çıkıyor.

Evinin yakınında diyerek mahalle ve sokak aralarına park ediyorlar.

Okurumuz sürücülerin araçlarını sokak giriş ve çıkışlarına park ederek kazaya davetiye çıkardığı görüşünde.

Fotoğraf ortada.

Şoför hemen sokağın başına park etmiş otobüsü.

Kaza olabilir.

Mahalle arası ve kış ayındayız.

Sobalar yanıyor, Allah korusun bir yangın çıksa ne itfaiye ne de ambulans buralara giremez.

Normal şartlarda servis saati biten aracı kendi duraklarına park etmesi gerekir.

Mahalle halkı şikayetçi.

Sürücülerin buna dikkat etmesi gerekir.

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Saklı Mahallesi'nde de haftanın 4 günü su yok



KARAİSALI'DA yaşanan su sorununu dün yazmıştım.

Bazı mahallelerde (köy) su sorunun yaşandığını belirtmiş, hatta bu yerleşim yerlerinin isimlerini de yazmıştım.

Eksik olmuş.

Saklı Mahallesi'nden de okurumuz aradı ve su kesintilerinin çok yoğun olduğunu belirtti.

Hakan Bözüyük ve Mehmet Kolonkaya isimli okurlarımız, "Büyük sıkıntılar yaşıyoruz.

Haftanın 4 günü su akmıyor.

Bu durum haziran ayından bu yana böyle devam ediyor.

Gelen görevliler borularda sorun olduğunu en kısa sürede çözüleceğini söylüyor.

Karaisalı Belediyesi tankerlerle buralara su taşıyor.

Kovalara doldurup evimizi su götürüyoruz" diyor.

Hangi devirde yaşıyoruz kardeşim.

Bu günler geride kaldı sanıyorduk.

Yanılmışız!

Hadi başkan...

Vatandaşı suya kavuştur!