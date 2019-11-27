Mersin depolama sistemine geçiyor

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Mersin'de iptal edilen akaryakıt ihalesi kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önce taşıt tanıma sistemi ile araçlarına akaryakıt alan Büyükşehir Belediyesi yeni ihale açarak depolama sistemine geçme kararı aldı. Yapılacak ihale sonrasında depolama sistemine geçilecek. Bazı yerlerde taşıt tanıma sistemine devam edilecek, bazı yerlerde ise depolama sistemi ile belediyenin araçlarına akaryakıt doldurulacak.Sayıştay, kurumların akaryakıt ihalelerinde 'araç tanıma sistemi'ni zorunlu kılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin depolama sistemine geçmesinin nedeni merak edilirken, bu sisteminin yolsuzluğa çok açık olduğu ifade edildi. Depolama sisteminin devreyi girmesi haberi Mersin'de bomba etkisi yarattı. Bu sistem sonucunda ihalede şaibelerin ortaya çıkacağı ve suistimale çok açık bir durum oluşturacağı belirtildi. Depolama sistemi ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi iki defa ihale açtı. İkisinde de çeşitli nedenler gösterilerek iptal edildi. MHP'li Meclis Üyesi Mahmut Tat adrese teslim ihale iddiasında bulundu. Başkan Vahap Seçer, MESKİ'nin akaryakıt ihalesini örnek göstererek "yüzde 22 kırım oranına ulaştık" açıklaması yaptı. Bu durum bilgi karmaşasına neden olmuş, MESKİ Akaryakıt ihalesi fiyatları ve iskonto oranları incelendiğinde de en yüksek kırım oranının yüzde 7.18 olduğu göze çarpmıştı. MESKİ'deki kırım karmaşasının ardından Büyükşehirdeki akaryakıt İhalesi 2. kez iptal edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda akaryakıt teslimi nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 'lisans' alınacağı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği söylendi.Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüslerine Ulaştırma Daire Başkanlığı'nda yapılan pompa sistemi ile yakıt ikmali yapılıyor. Taşıt tanıma sistemi yerine depodan yapılan ikmal kafalarda birçok soru işareti oluşturuyor. Belediyeye ait tüm araçlar bu depolardan yakıt alırken, depodan yapılan çıkışlarda hangi aracın kaç litre yakıt kullandığı belli olmuyor. Adana'da da Sayıştay'ın aldığı karar yok sayılıyor.