Minika FEST M1 Adana AVM’de sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

yenilikçi Alışveriş Merkezi olan M1 Adana AVM, çocuklar için çok özel bir festivale ev sahipliği yaptı. Minika FEST, Türkiye'de ilk kez 4 muhteşem etkinlik ile aynı alanda bir arada M1 Adana AVM'de çocuklar ile buluştu . Çocuklar için tüm yaş gruplarını kapsayan yeni etkinlik konsepti ile ''İstanbul Muhafızları, Koyun Shaun, Littlest PehShop ve Macreacı Yüzgeçler'' çocuklara eğitici ve eğlenceli saatler yaşattı. Çocukların yakından takip ettiği sevilen kostüm karakterler, teknoloji ve zeka oyunları, boyama alanları, gün boyu süren eğlenceler ile minika FEST 16- 24 Kasım tarihleri arasında M1 Adana AVM'de minik misafirlerini ağırladı.