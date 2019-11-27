Modern Sanat Müzesi için özel eserler hazırlandı

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa'nın karma sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldı. Sergiye Bakan Üstel, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Guldana Zhurkabayeva, Türkiye sanatçıları adına Umut Germeç, kişisel sergisi açılacak olan sanatçı Umirbek Tleuliyev ile Turizm ve Çevre Bakanı birer konuşma yaptılar. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Geçmişe ait izleri içerisinde barındıran müzelerin belli değerleri vardır. Görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik aracı olan müzeler, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık ettiği malzemeler üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sürekliliği olan kurumlardır" dedi. Serginin 6 Aralık tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.