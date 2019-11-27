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tacirlerine Çevik darbesi

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Uyuşturucu tacirlerine Çevik darbesi
GAZİANTEP'TE uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir mücadele başlatan jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Evi didik didik arayan ekipler şifreli çantayı da kontrol ederken, narkotik madde arama köpeği 'Çevik', uyuşturucu maddenin gizlendiği dolabı kısa sürede buldu Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahıs gözaltına alınırken ekipler, evde geniş kapsamlı bir arama yaptı. Kadın komutanın da katıldığı arama çalışmalarında evi didik didik arayan ekipler, çiçek saksılarından şifreli çantalara kadar her yeri kontrol etti.
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Uyuşturucu tacirlerine Çevik darbesi
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