“VAR’ı neden kullanmıyorlar!”

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rakiplerinin 12, kendilerinin ise 16 puana yükseldiğini ve aradaki 4 puan farkı koruduklarını dile getiren Rumen teknik adam,dedi. Sumudica,yorumunu yaptı."Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor" diyen Rumen teknik adam,değerlendirmesini yaptı. Maçın ilk yarısında bir pozisyonlarının penaltı olduğunu ancak verilmediğinin savunan Sumudica, "VAR'da arıza mı var bilmiyorum, neden kullanmıyorlar.Eğer bir büyük takıma karşı yapılmış olsa penaltı verilmeyecek miydi? Penaltı ve kırmızı kart verirlerdi" dedi.