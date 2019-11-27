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“VAR’ı neden kullanmıyorlar!”

Antalya'dan 1 puanla dönen FK'nın hocası Sumudica, "İlk yarıyı 21 puanla kapatmak istiyoruz" derken hakem yönetimini de eleştirdi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 27.11.2019
“VAR’ı neden kullanmıyorlar!”
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rakiplerinin 12, kendilerinin ise 16 puana yükseldiğini ve aradaki 4 puan farkı koruduklarını dile getiren Rumen teknik adam, "Üç puanla dönebilirdik. Ama olmadı üzgünüm" dedi. Sumudica, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ligin yarısına geldik, hiç bir şey bitmedi. Bugün dört oyuncumuz eksikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir puan bir puandır" yorumunu yaptı.

"PUAN KAZANMAK ÇOK ZOR"
"Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor" diyen Rumen teknik adam, "Önümüzde 5 maçımız daha var. Bunlarda 5-6 puan alabiliriz. Bu 5 maçın ardından 21 puanlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Maçın ilk yarısında bir pozisyonlarının penaltı olduğunu ancak verilmediğinin savunan Sumudica, "VAR'da arıza mı var bilmiyorum, neden kullanmıyorlar. Hüseyin Göçek, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. VAR'daki hakemler neden çağırmadı, anlayamadım. Eğer bir büyük takıma karşı yapılmış olsa penaltı verilmeyecek miydi? Penaltı ve kırmızı kart verirlerdi" dedi.

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