Yakın Doğu’ya sözel sunum birincilik ödülü

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Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Mammadov ile Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Vural, 2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi'nde "Sözlü Sunum Birincilik Ödülüne" layık görüldü. İstanbul'da düzenlenen Kongre'de "Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Yeni Tasarım Umbilikal Kord Klempinin Etkinliğinin Belirlenmesi" isimli çalışmayı sunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Mammadov ve Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Vural, kongre bilim kurulu tarafından "Sözlü Sunum Birincilik Ödülü" aldı. Dr. Betül Mammadov yürüttükleri çalışmaya ilişkin olarak, ailelerin ve sağlık profesyonellerinin günümüzde kullanılan umbilikal kord klempi ile yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak NEU3D Laboratuarı ekibinin destekleri ile ürettikleri yeni, daha küçük ve daha ergonomik tasarımdaki kord klempinin, yapılan testler neticesinde güvenli olarak kullanılabileceğini kanıtlandığını belirtti. Dr. Mamadov, "Yeni tasarım klempin aile ve çalışan memnuniyetini arttıracağını ve bakımın kalitesini yükselteceğini düşünüyoruz" dedi.