Yeşilgöz ve Başkonuş bu mevsim başka güzel

kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü ile farklı iklimlerin kesiştiği noktada yer alan Başkonuş Yaylası, doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla sonbaharda tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor. Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz Gölü, suyu kadar dört mevsim kendine has rengiyle de dikkati çekiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, gizemini korumaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan göl, sonbaharda sararan ağaç yapraklarının suya yansıyan yeşil ve sarı tonlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Aynı ilçeye bağlı 60 kilometre uzaklıktaki Başkonuş Yaylası'nda ise mevsimin sonbahara dönmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Dört bölgenin kesişme noktasında yer alan, kentin her mevsim ziyaretçi çeken Başkonuş Yaylası sırtlarındaki sarı, kırmızı ve yeşilin oluşturduğu renkler büyülüyor. Çam ağaçlarının yeşilini koruduğu bin 780 rakımdaki bölgede, yüksekliğe bağlı olarak yaklaşık 25 türde ağaç ve bitki bulunuyor. "Mikroklima" özelliklerin görüldüğü, zengin bitki örtüsüne sahip ilçede, sonbaharın renkleriyle oluşan görüntüler dikkati çekiyor. Her iki doğa harikası bölgeye giden fotoğraf tutkunları, sonbahar manzaralarını ölümsüzleştiriyor.