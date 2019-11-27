Yüreğir’de tam günlük kreş açıldı

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 80 öğrenci kapasiteli kreşin Atakent Mahallesinde hizmete açıldığını yeni kayıtların devam ettiğini söyledi. 08.00 -17.00 arası hizmet verecek kreşte 3 öğün yemek veriliyor. Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Başkan Kocaispir "'Çocuklarımız kreşe gittiklerinde sosyalleşmeyi, özgüveni, başkalarına saygı duymayı, becerilerinin gelişmesini, dil gelişimi, spor alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı ve düzenli yaşama uyum sağlamayı öğrenirler"' diyerek uzman eğiticiler tarafından eğitimlerin verildiğini söyledi. Çalışan ailelerin de büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kocaispir "0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir'' şeklinde konuştu.