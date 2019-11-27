Zabıtadan kaçan ciğer operasyonu

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şehre kaçak yollardan sokulan bir tona yakın hayvan ciğeri ele geçirildi. Ankara'dan kaçak olarak getirildiği tespit edilen ciğere imha edilmek üzere el koyan zabıta TIR şoförü ve ciğerleri şehir merkezindeki adrese götürecek şahısla ilgili yasal işlem başlattı. Ankara'dan Gaziantep'e bir TIR'la kaçak yollarla hayvan ciğeri getirileceğini bilgisini alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Anafartalar Caddesi üzerinde duran TIR'dan bir kamyonete ciğerler nakledilirken suçüstü yaptı. Operasyonda kaçak olarak getirilen mühürsüz yaklaşık 800 kilogram paf ciğere el konuldu. Zabıta ekiplerinin Çevre Koruma Dairesi ile birlikte yaptığı operasyonda ciğerleri Ankara'dan getiren TIR sürücüsü ise dahili taşımaya yapan araç sürücüsüne "İzinsiz ve sağlıksız hayvan eti taşımak"tan para cezası uygulandı.