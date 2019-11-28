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150 bin tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirdi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 28.11.2019
150 bin tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirdi
MERSİN Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın evinde yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirdi. İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan kutularla tıbbi malzeme getirildiği bilgisini alan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı. Tıbbi malzemelerin kargo ile getirildiğini belirleyen KOM ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A.A. gözaltına alındı.
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