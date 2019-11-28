Adrenalin tutkunları K.Maraş’ta buluşuyor

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019 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final yarışlarıyla tamamlanacak.iş birliğinde düzenlenecek 6. ayak organizasyonu, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki'nda gerçekleştirilecek.KAROFF Başkanıbir tesiste düzenlenen basın toplantısında, bu büyük organizasyona tüm yarışseverleri davet etti.Yarışmada özenle hazırlanan, seyir keyfi yüksek, heyecanlı parkurlarda sporcuların mücadele edeceklerini anlatan, büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.Özçimen, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışının ilk günü olan 29 Kasım günü ekipler, idari ve teknik kontrolleri gerçekleştirip '100. Yıl Kurtuluş' ismi verilen özel etapta antrenman yapacaklar. 30 Kasım'da Dünya Ralli Şampiyonası etaplarından esinlenerek hazırlanmış ve yüksek güvenlik önlemleri alınmış '100. Yıl Kurtuluş' etabında şampiyonluğa giden son puanlar için mücadele edecekler