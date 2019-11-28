Adrenalin tutkunları K.Maraş’ta buluşuyor

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019 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final yarışlarıyla tamamlanacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Büyükşehir Belediyesi
iş birliğinde düzenlenecek 6. ayak organizasyonu, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı
'nda gerçekleştirilecek.
BÜYÜK HEYECAN
KAROFF Başkanı Sercan Özçimen
bir tesiste düzenlenen basın toplantısında, bu büyük organizasyona tüm yarışseverleri davet etti. Kahramanmaraş'ın Türkiye Off-Road Şampiyonası takvimine dahil edildiğini belirten Özçimen, organizasyona 40 ekip ve 80 sporcunun katılacağını aktardı.
Yarışmada özenle hazırlanan, seyir keyfi yüksek, heyecanlı parkurlarda sporcuların mücadele edeceklerini anlatan Özçimen
, büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Özçimen, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışının ilk günü olan 29 Kasım günü ekipler, idari ve teknik kontrolleri gerçekleştirip '100. Yıl Kurtuluş' ismi verilen özel etapta antrenman yapacaklar. 30 Kasım'da Dünya Ralli Şampiyonası etaplarından esinlenerek hazırlanmış ve yüksek güvenlik önlemleri alınmış '100. Yıl Kurtuluş' etabında şampiyonluğa giden son puanlar için mücadele edecekler