Bağımlılıkla mücadele sonuna kadar sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Adana'da Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcıları Ferhat Burakgazi ve Zafer Öz ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, kurumların sunumları ile başladı. Vali Demirtaş, bağımlılıkla mücadelenin sadece devletin yapabileceği bir çalışma olmadığını; tüm sektörlerin, kurumların iş birliği içerisinde vatandaşların da katılımıyla yürütülmesi gereken bir çalışma olduğunu dile getirdi.