Bu baloda güzellik buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin tek kadınlardan oluşan Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu (UGUFED) Adana'da kuruluş yıldönümlerini baloyla kutladı. Federasyon Başkanı Nuran Şahin ve yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı gecede güzellik uzmanları sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Federasyon Başkanı Nuran Şahin gecede birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 2018 yılında hayata geçirdikleri federasyonunun önümüzdeki dönemde önemli işlere imza atacağını kaydeden Şahin, "Çözüme, yeniliğe uygun projeler geliştireceğiz. Güzellik uzmanlarımızın ve birbirileriyle olan ilişkilerini geliştirmek için bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıracağız. Güzellik uzmanlığı mesleğini nitelikli bir şekilde yaygınlaştırarak en yaygın meslekler arasında yer almasını sağlayacağız. Birlik ve beraberlik her zaman başarı getirir" dedi. Geceye, sektörel firma temsilcileri, İstanbul güzellik uzmanları ve güzellik salonu işletmecileri, Adana Kuaförler ve Manikürcüler Odası, Adana Güzellik Uzmanları Derneği, Akdeniz Güzellik Uzmanları Derneği, Adana Güzellik Uzmanları Eğitim ve Dayanışma Derneği, Adana Estetisyenler Derneği, Uzman Estestisyenler Derneği, Güzelliğin Üstadları Derneği, Çukurova Mesleki Eğitim Merkezi başkanları ve yönetim kurulunun katıldığı gece çekilişler ve müzik dinletisiyle son buldu.