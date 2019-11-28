Cezaevinde dostluk maçı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor
ve Adana Demirspor
'un veteran
takımları, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
'nda gösteri maçı yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin büyük heyecan içesinde izlediği maçta dostluk kazandı.
Kurumun spor salonunda
oynanan karşılaşmada; Adanaspor'da Ercan Aslankeser, Eyüp Arın, İsmail Akbaşlı, Volkan Bekiroğlu, Murat Özatak, Mehmet Budak
ve Ercan Ünal
forma giyerken Adana Demirspor
ise sahaya Ersin Aydınalp, İlhan Aydoğdu, Hakan Koçhan, Murat Özdemir, Arman Bozkaya, Nafi Babacan
ve Taşkın Gülleri
ile çıktı.
Maç büyük çekişmeye sahne oldu.
Karşılıklı gollerin atıldığı maçta eski
futbolcular, performanslarıyla göz doldurdu. Maçı baştan sona büyük heyecanla izleyen tutuklu ve hükümlüler, her golde futbolcuları alkış yağmuruna tuttu.
Maç sonunda dostluk kazanırken, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak
ile birlikte maçı
tribünden izleyen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül
, veteran
futbolcuları tek
tek tebrik etti.