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Cezaevinde dostluk maçı

Adanaspor ve Demirspor’un eski futbolcuları, sahaya bu kez de tutuklu ve hükümlüler için çıktılar

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Cezaevinde dostluk maçı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirspor'un veteran takımları, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gösteri maçı yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin büyük heyecan içesinde izlediği maçta dostluk kazandı. Kurumun spor salonunda oynanan karşılaşmada; Adanaspor'da Ercan Aslankeser, Eyüp Arın, İsmail Akbaşlı, Volkan Bekiroğlu, Murat Özatak, Mehmet Budak ve Ercan Ünal forma giyerken Adana Demirspor ise sahaya Ersin Aydınalp, İlhan Aydoğdu, Hakan Koçhan, Murat Özdemir, Arman Bozkaya, Nafi Babacan ve Taşkın Gülleri ile çıktı. Maç büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta eski futbolcular, performanslarıyla göz doldurdu. Maçı baştan sona büyük heyecanla izleyen tutuklu ve hükümlüler, her golde futbolcuları alkış yağmuruna tuttu. Maç sonunda dostluk kazanırken, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak ile birlikte maçı tribünden izleyen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, veteran futbolcuları tek tek tebrik etti.
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Cezaevinde dostluk maçı
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