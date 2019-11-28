Çocuklar çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde "Sıfır Atık Projesi" uygulamasıyla koruma altındaki çocuklar, atık malzemelerden sanat eserleri ve el işi ürünler yaparak sanat öğrenirken çevre bilinci kazanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sitede proje yürütülüyor. Proje kapsamında sitede kalan 13-18 yaş arası çocukların tamamına geri dönüşümün önemi hakkında eğitim verildi. Eğitimlerin ardından gönüllü 17 çocukla Adana genelinde belirli alanda çöpler toplanarak geri dönüşüme uygun cam, plastik, pil gibi materyaller ayrıştırıldı. Toplanan malzemelerin büyük bir kısmı ilgili firmalara verilerek ekonomiye katkı sunulurken, kalan malzemelerle çocuklarda sanat yoluyla çevre bilinci oluşması için atölye çalışması planlandı. Çocuklar atölyede, topladıkları atık malzemelerden, 2 ayda 40'a yakın tablo, mozaik ve el işi ürünleri yaptı.