Çukurova’da 110 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu'nda düzenlenen önlük giyme törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Prof. Dr. Serdar Toroğlu, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, akademisyenler ile aileler katıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Kadıoğlu slaytlar eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kadıoğlu sunumunda, beyaz önlüğün hem bir geleneği hem de gerekliliği temsil ettiğini ifade ederek beyaz önlüğün hekimlik mesleği ile simgeleşmiş bir sembol haline de geldiğini söyledi. Diş hekimliğine yeni başlayan 110 öğrencinin önlük giymeni heyecanını yaşadı.