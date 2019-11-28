Eze’den cevap yok

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FF 1. Lig haftalardır galibiyete hasret kalan Adanaspor Nijeryalı
gol ayağı Emeka Eze
'yi arıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve takımı ile çıktığı 5 maçta 4 gol atıp bir de asist yapan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 6. haftada Altay maçı sonrası menüsküs yırtılması sonucunda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 6 maçtır takımını yalnız bırakıyor.
BURSASPOR MAÇI DA ZOR!
Turuncu-beyazlı forma ile sahada 450 dakika mücadele eden Eze
'nin sakatlığındaki belirsizlik teknik direktör Engin İpekoğlu
'nu da düşündürüyor. Takımın zorlu süreçte Eze'ye ihtiyacı olduğunu belirten Engin İpekoğlu, "Eze şu anda düş koşu yapıyor. Takımla birlikte antrenmanlara katılamıyor. Bursaspor karşılaşmasında oynaması zor"
şeklinde konuştu.
FORMAMI ÖZLEDİM
Siyahi oyuncu Eze ise, çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini belirterek, "Formamı özledim. Gerçekten takımımın yaşadığı bu zor günlerde yanında olmak istiyorum. Ancak sakatlığım buna izin vermiyor. Elimden geldiği kadar çabuk olmaya çalışıyorum. En kısa zamanda toparlanıp taraftarımızın özlemle beklediği oyunu sahaya yansıtacağız"
değerlendirmesini yaptı.