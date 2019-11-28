Eze’den cevap yok

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig haftalardır galibiyete hasret kalangol ayağı'yi arıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve takımı ile çıktığı 5 maçta 4 gol atıp bir de asist yapan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 6. haftada Altay maçı sonrası menüsküs yırtılması sonucunda yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 6 maçtır takımını yalnız bırakıyor.Turuncu-beyazlı forma ile sahada 450 dakika mücadele eden'nin sakatlığındaki belirsizlik teknik direktör'nu da düşündürüyor. Takımın zorlu süreçte Eze'ye ihtiyacı olduğunu belirten Engin İpekoğlu,şeklinde konuştu.Siyahi oyuncu Eze ise, çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini belirterek,değerlendirmesini yaptı.