Hasan Kalyoncuda özel etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel, Öğretmenin Kariyer Gelişimi" konulu panel ve " Memleketim ve Başöğretmen Atatürk Orotoryosu" gerçekleştirildi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) yapılan programa ilgi çok büyük oldu. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, Özel Erdem Koleji Müzik Öğretmeni Nizamettin Safa, TOBB Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Zişan Gülhan ve HKÜ Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Sakine Hakkoymaz'ın hazırladığı "Memleketim ve Başöğretmen Atatürk Orotoryosu" öğrenciler tarafından sahnelendi. Piyano dinletisinin de olduğu özel programda öğrenciler, görevi başında şehit düşen öğretmenleri anmak için duygusal şarkılar söyledi. Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mesleğe vermiş olduğu önem ve bugünün anlam ve önemi çerçevesin de yapılan etkinliklerde anlıyoruz ki öğretmenlik, sadece bir meslek değil aynı zamanda kutsal da bir görev" dedi. Ahlak ile güçlendirilmiş bilimin; adalet, merhamet ve samimiyet hakikati arama noktasında temel İlkeleri olduğunu söyleyen HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztük: "Şüphesiz ki ilk öğretmenlerimiz annelerimiz babalarımızdır. İz bırakanlar ise bize; adaletle, şefkatle ve sevgiyle dokunan öğretmenlerimizdir" diye konuştu. Yapay zekânın son yıllarda büyük teknolojik firmalarca kullanıldığının önemine dikkat çeken Büyüköztürk: "Hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zekânın kullanıldığı alanlardan biri de eğitimdir. Bu düşüncemizi bölüm ve ana bilim dalı başkanlarımızca paylaştık. Büyük firmalarca kullandığını gördüğümüz yapay zekayı fakültemizde eğitime entegre etmek için çaba göstereceğiz" dedi.