İki kardeş sarı nokta hastalığının pençesine düştü

, biri 9 diğeri 6 yaşında iki kız kardeş, genellikle 55-60 yaşından sonra görülen 'sarı nokta' hastalığına yakalandı. 9 yaşındaki Nisa Nur, iki yıl içinde görme yetisinin yüzde 90'dan fazlasını kaybederken, hastalık 6 yaşındaki Sara'da da bir ay önce ortaya çıktı. Anne Semiye Can, "Kızlarımın görmesini istiyorum. Doktorlar sesimizi duysun. Türkiye olsun, yurt dışı olsun yeter ki, kızlarım iyi olsun" dedi. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Can ailesi, iki yıldır küçük kızlarının hastalığıyla mücadele ediyor. Bugüne kadar başvurmadık hastane bırakmayan aile, kızlarından biri görme yetisini kaybeden, diğerinde de yeni başlayan 'sarı nokta' hastalığının çaresini arıyor. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstü bireylerde merkezi görme kaybının en önemli nedeni olarak bilinen ve makula dejenerasyonu olarak da tanımlanan hastalığın tedavisiyle ilgili destek isteyen Anne Semiye Can, kızlarının durumuyla ilgili açıklama yaptı. 9 yaşındaki kızı Nisa Nur'un şu anda sarı nokta hastası olduğunu belirten Anne Semiye Can, hastalığın, kızının 7 yaşındayken ortaya çıktığını söyledi. İki yıl önce kızının iyi göremediğini fark ettiklerini ifade eden anne Can, "Bunun üzerine hastaneye gittik. İlk etapta teşhis konulamadı. Üçüncü kez bir özel hastaneye gittiğimizde teşhisi konuldu ve 'sarı nokta hastalığı ve tavukkarası var' denildi. Bizi Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirdiler. Biz daha sonra, şehir şehir, hastane hastane gezdik. Doktorların hepsi aynı teşhisi koydu ama 'tedavisi yok' denildi. Zaten bu yaşta ortaya çıktığı için doktorlar da şok oluyorlardı. Doktorlar, şu anda tedavisi olmadığını ve beklememiz gerektiğini söylediler" diye konuştu.