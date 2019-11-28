Kapkaç anı güvenlik kameralarında

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Adana'da 22 yaşındaki Muhammet Hüseyin A. 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalandı. Tutuklanan zanlının kapkaç anında güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İlk olay 19 Kasım'da Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre; 17 yaşındaki L.Z.Y. caddede telefonla konuşup yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan 22 yaşındaki Muhammet Hüseyin A. cep telefonunu alıp kaçtı. Şoka giren genç kız bir süre sonra çığlık atarak yardım istedi. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik kamera çalışması yaparak zanlının kimliğini tespit etmeye çalıştı. Kapkaççı 6 gün sonra SeyhanAdana'da 2 kişinin cep telefonunu kap kaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı. Tutuklanan zanlının kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde yürüyen Melike D.'nin cep telefonunu alıp kaçmak istedi. Kadının çığlık atması üzerine olay yerine yakın olan asayiş ekipleri kaçan kapkaççıyı yakaladı. Emniyette sorguya alınan Muhammet Hüseyin A., iki olayı da kendisinin yaptığını kabul etti. Polis aldığı ifade doğrultusunda zanlının çalıp sattığı ilk telefonu da bulup sahibine teslim etti. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklandı.