Manevra yaptı hayatından oldu

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meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklet ile çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Gölcük kasabası ile Çiftlik ilçesi karayolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Çiftlik ilçesine yönüne motosikleti ile seyreden Nuri Demirbaş (42) adlı kişi yol kenarında arızalanan minibüse çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki 51AAG 619 plakalı bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile yol kenarına savrulan Nuri Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.